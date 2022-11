Seksistische vraag valt verkeerd bij Nieuw-Zeelandse en Finse premiers

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern en haar Finse collega Sanna Marin hebben tijdens een gezamenlijke persconferentie in het Nieuw-Zeelandse Auckland een journalist op zijn nummer gezet die een seksistische vraag had gesteld.

De twee premiers organiseerden een persconferentie naar aanleiding van het bezoek van Sanna Marin aan Nieuw-Zeeland. Een mannelijke journalist van de Nieuw-Zeelandse radiozender Newstalk ZB stelde de vraag of de twee premiers elkaar ontmoeten omdat ze “ongeveer even oud zijn” en “veel dingen gemeen hebben”.

Ardern kaatste de vraag onmiddellijk terug en vroeg zich hardop af of iemand dit ooit aan de Amerikaanse oud-president Barack Obama en de Nieuw-Zeelandse oud-premier John Key zou hebben gevraagd. Ardern en Marin schelen vijf jaar, terwijl het leeftijdsverschil tussen Obama en Key maar vijf dagen bedraagt.

“Het is een feit dat er meer mannen in de politiek zitten, maar dat betekent niet dat twee vrouwen elkaar alleen ontmoeten omdat ze van hetzelfde geslacht zijn,” voegde Ardern toe. “We ontmoeten elkaar omdat we allebei premier zijn,” zei de Finse regeringsleider.

Marin is de eerste Finse premier die een bezoek brengt aan Nieuw-Zeeland.