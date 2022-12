Onze tv-tips: een spirituele reis, miljoenenauto’s en een pandemie

The Beatles and India

Canvas, do, 22.50u

The Beatles en India, een relatie die begon toen de leden naar de Himalaya trokken op zoek naar spirituele gelukzaligheid en die zou uitmonden in muzikale creativiteit. Regisseur Ajoy Bose woonde in Calcutta. Hij schreef 50 jaar later een boek over de band, dat met muziekproducent Reynold D’Silva en onderzoeker Pete Compton zou evolueren naar een docu over het muzikale viertal. (tove)

Million Dollar Wheels

Discovery channel, do, 22.30u

Nieuwe realityreeks over snelle en exclusieve wagens die je zeker zal bekoren als je ook al fan bent van Top Gear. In dit programma gaan enkele autohandelaren op bezoek bij beroemde personen die over een exclusief wagenpark beschikken. Hoe ze aan die auto’s komen, vertellen ze met plezier. Deze auto’s zijn niet voor ieders beurs weggelegd, en doen autofreaks wegdromen. (tove)

Twelve monkeys

VTM4, do, 20.35u

De wereld is in deze thriller keihard getroffen door een pandemie. De overlevers leven ondergronds terwijl wilde dieren de aarde overheersen. Ondertussen wil een groep wetenschappers de oorsprong van het virus achterhalen. Ze reizen terug in de tijd. De film kreeg lovende kritieken en was een box office-hit. Acteur Brad Pitt werd genomineerd voor de Oscar voor beste mannelijke bijrol. (tove)