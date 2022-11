Auteur Vic Mennen en Erfgoed Lommel schenken opbrengst van boek aan kinderkankerfonds

Lommel

Dinsdagavond 29 november werd er in de Groote Hoef een cheque overhandigd aan het kinderkankerfonds Kleine Prins. Het ging om de opbrengst van het boek Van Gennep tot Geistingen, Van het Lo tot Lutselus. Nederzettingsnamen van de Limburgse Kempen en aangrenzende regio’s. Het boek werd geschreven door Victor Mennen (82) en werd uitgebracht ter gelegenheid van Erfgoeddag op 24 april 2002. Samen met Erfgoed Lommel besloot auteur Vic Mennen om de opbrengst van het boek integraal te schenken aan de Kleine Prins. Ook de opbrengst van de verdere verkoop zal nog geschonken worden aan het kinderkankerfonds.

“Ik zag dat heel veel namen van gehuchten verdwijnen. Al die namen hebben een betekenis die al honderden jaren oud is”, vertelt auteur Vic Mennen. “Dat ik het boek geschreven heb, heeft te maken met nostalgie en wetenschap. Het boek is een historisch overzicht over het ontstaan van deze namen, maar onderzoekt ook de betekenis ervan. Ik geef de opbrengst graag aan het goede doel. Voor mij is dit een passie. Ik ben 82 jaar en kan nog steeds met mijn passie bezig zijn.”

Het boek is nog te koop bij Standaard Boekhandel in Lommel en in het toeristisch infokantoor van Lommel. (nma)