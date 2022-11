Oudsbergen

Veldeman Group, met hoofdzetel in Oudsbergen en bekend in ons land voor hun beddenmerk Velda, heeft Maison de la Literie overgenomen. Het gaat om een netwerk van ongeveer 300 beddenspeciaalzaken in Frankrijk. Marc Veldeman is meteen ook de nieuwe bestuursvoorzitter en zijn schoonzoon Philip Daenen is benoemd tot algemeen directeur.