Nieuwe kindergemeenteraad in Lanaken zet in op inclusie

Lanaken

Lanaken heeft een nieuwe kindergemeenteraad of kidsraad. Dertien kinderen uit het vijfde of zesde leerjaar van alle lagere scholen - verkozen door hun medeleerlingen - legden woensdag 30 november in handen van burgemeester Marino Keulen de eed af. “Ik beloof de stem van de kinderen van Lanaken te vertegenwoordigen, maar vooral ook veel plezier te maken”, klonk het 13 keer.

Schepen van jeugd Astrid Puts wees erop dat de kinderen trots mogen zijn op zichzelf, net zoals de ouders en grootouders dat zijn. Maar ze wees ook op de grote verantwoordelijkheid die de jongeren op zich nemen. De uittredende kidsraad - waarvan er vijf ook in de nieuwe raad zetelen - kon met de hulp van het gemeentebestuur heel wat dingen realiseren zoals een kruidentuin, een bloemenweide en een regenboogzebrapad. “We werken verder aan een kindvriendelijke gemeente”, aldus schepen Puts. “Het komende jaar werken we rond het thema inclusie, waarbij niemand uitgesloten wordt en de focus op pesten ligt.” De nieuwe raad komt voortaan om de twee weken samen. (eva)