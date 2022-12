Bij welke Limburgse frituur eet je het beste stoofvlees? Eentje krijgt een tien: “Het smelt op je tong”

Dit is onze jury

Laurens Snykers (33) roert in de potten van zijn eigen restaurant Leeuw, is TVL-kok van dienst en heeft een zwak voor Vlaamse kost. Op het menu van zijn zaak in Hasselt vind je dan ook vooral klassiekers, met een eigentijdse toets. Hij laat zijn keuken vol tarbot, zwezeriken en truffel even achter zich om in tien Limburgse frituren van het versgemaakte stoofvlees te smullen.

“Er bestaan tientallen recepten om lekker stoofvlees te maken”, weet de Hasseltse topchef. “Smaken verschillen en mijn oordeel is subjectief, maar als ervaren kok proef ik wel meteen welk stoofpotje met passie is gemaakt. Ik bestel overal een kleine friet met mayonaise en stoofvlees om de prijs-kwaliteit goed te kunnen vergelijken. Mijn zoontjes Tuur (6) en Noah (4) zijn gek op frietjes en gaan dus maar al te graag met mij mee op jurybezoek.”

Restaurant Leeuw, Kapelstraat 51 in Hasselt. Reserveer je tafeltje via info@leeuw.restaurant of 0468 14 74 47

© Liesje Reyskens

1. La Frituur in Genk

Chef-kok Laurens: “Ik krijg een royale portie mooi, blinkend stoofvlees. De stukjes vlees zijn sappig en de saus smaakt lichtzoet en kruidig. De frietjes zijn lekker krokant. Aan de uitgebreide kaart met verse gerechten zie je al dat de uitbaters van La Frituur jonge ondernemers zijn die erg hard hun best doen. De rekening: 9 euro.”

Score: 8/10

La Frituur, Hasseltweg 300 in Genk. Open: wo t.e.m. ma. Info: lafrituur.itsready.be/nl

La Frituur in Genk. — © RR

2. Wh@ts Happ in As

Chef-kok Laurens: “Overheerlijk stoofvlees met een lichtzoete saus, op basis van tafelbier en echte Luikse stroop. Het geheel is goed gekruid en de verhouding vlees en saus is perfect. Tip voor de eigenaars: vervang de kleine, plastieken vorkjes. Een kleine friet met stoofvlees en mayonaise kost hier 7,2 euro, veel waar voor je geld dus.”

Score : 9/10

Wh@ts Happ, Nielerlaan 64 1 in As. Open: vrij t.e.m. di. Info: www.frituurwhatshapp.be

Wh@ts Happ. — © RR

3. Et Durp in Sint-Truiden

Chef-kok Laurens: “Et Durp in Sint-Truiden is een knusse frituur met een uitgebreide traiteurafdeling. Het vlees van mijn portie stoofvlees valt mooi uit elkaar en de saus is licht en lekker gekruid. De prijs-kwaliteit is prima: ik betaal 7,3 euro.”

Score : 8/10

Et Durp, Brustem-Dorp 114 in Sint-Truiden. Open: wo t.e.m. zo. Info: www.etdurp.be

Et Durp. — © RR

4. Frituur GIGI in Bocholt

Chef-kok Laurens: “De frietjes van frituur GIGI vallen duidelijk in de smaak, want het is er erg druk wanneer ik langskom. De mensen zijn vriendelijk en serveren een bakje perfect gebakken goudgele frietjes. Er zitten niet veel stukjes vlees in mijn portie stoofvlees, maar het vlees is wel sappig. Eigenlijk mis ik een beetje ballen in de kruiding. De saus is bovendien te fel gebonden. Kostprijs: 7,9 euro.”

Score : 6/10

Frituur GIGI, Dorpsstraat 50 in Bocholt. Open: wo t.e.m. zo. Info: www.frituurgigi.be

Frituur GIGI. — © RR

5. ’t Biesefritje in Bilzen

Chef-kok Laurens: “De frietjes zijn erg lekker en krokant, maar de portie stoofvlees is klein en zuinig gekruid. Een klein frietje met stoofvlees kost hier 7,8 euro. Deze keer bestel ik geen mayonaise.”

Score: 6/10

Kasteelstraat 5 in Bilzen. Open: wo t.e.m. zo. Info: biesefritje.be

’t Biesefritje. — © RR

6. Gasthof in Maaseik

Chef-kok Laurens: “De saus blinkt en is goed gebonden: ik proef siroop en een beetje mosterd. De balans tussen zoet en zuur is uitstekend. Ik neem ook een streepje bitter waar, vermoedelijk door het bier. Het vlees mocht voor mij iets langer gegaard zijn. Maaseik ligt voor mij niet naast de deur, maar het is de rit zeker waard. Scherpe prijs: 6,8 euro.”

Score : 8/10

Gasthof, Kanaalstraat 1 in Maaseik. Open: wo t.e.m. zo. Info: frituur-t-gasthof.unipage.eu

Gasthof. — © RR

7. ’t Frietpunt in Houthalen-Helchteren

Chef-kok Laurens: “Het stoofvleesrecept van deze frituur gaat blijkbaar al veertig jaar mee. De saus is niet zoet, maar wel kruidig, ik proef mosterd en veel ajuin. De portie is royaal: ik krijg niet al mijn stoofvlees op. ’t Frietpunt is een verzorgde zaak waar het aangenaam eten is. Ik betaal tot slot 8,8 euro.”

Score: 8/10

’t Frietpunt, Sint-Trudoplein 5 in Houthalen-Helchteren. Open: di t.e.m. vrij en zo.

’t Frietpunt. — © RR

8. Frituur Genck

Chef-kok Laurens: “Het magere stoofvlees is sappig en ik proef duidelijk suiker in de saus, maar ik mis wat diepgang, een persoonlijke toets. Verder is Frituur Genck een toffe frituur om te zitten, met lekkere frietjes. Een frietje met mayo en stoofvlees kost 7,4 euro, daar kan je niet voor sukkelen.”

Score: 7/10

Frituur Genck. Europalaan 93 in Genk. Open: wo t.e.m. ma. Info: www.frituurgenck.be

Frituur Genck

9. Frituur Bèr in Hasselt

Chef-kok Laurens: “Misschien wel het sappigste vlees van alle geteste frituren. De saus wordt gemaakt op basis van donkere Grimbergen en bruine suiker die ook wordt gebruikt om speculaas van te maken: echt vakwerk. Een kleintje met stoofvlees en mayonaise kost hier 9,9 euro. Niet goedkoop, maar ik betaal graag extra voor topkwaliteit.”

Score : 9/10

Frituur Bèr, Kiezelstraat 179/1 in Hasselt. Open: wo t.e.m. zo. Info: berfrit.be

Frituur Bèr. — © RR

10. Frituur De Loo in Kortessem

Chef-kok Laurens: “Voor mij is dit het perfecte frietje met stoofvlees. Je proeft de passie en de ambacht in zowel het stoofvlees als de frietjes: het vlees smelt op mijn tong. In de saus proef ik mosterd en stroop. De uitbaters zijn erg hartelijk, maar de rest van hun recept prijsgeven doen ze niet. Een kleintje met stoofvlees en mayonaise kost hier 10,5 euro. De duurste maaltijd van de tien, maar ook absoluut een tien waard.”

Score : 10/10

Frituur De Loo, Beekstraat 2 in Kortessem. Info: www.frituurdeloo.be