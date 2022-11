Riemst kiest voor speelboomgaard in plaats van klassieke losloopweide voor honden

Begin 2023 Er worden diverse hondenspeeltuigen geïnstalleerd: bosjes met struiken, boomstammen, een natuurlijke hondenzwempoel, een graafzone met zand, kort en lang gras... en dat te midden van Haspengouwse hoogstamfruitbomen.

Begin 2023 opent de hondenspeelboomgaard op de hoek van de Bloesemstraat en Burgemeester Scheperslaan. — © eva

Biodiversiteit

“Er was al langer vraag naar een hondenlosloopweide”, zegt schepen van Milieu Peter Neven (cd&v). “Die wordt nu gerealiseerd, maar we koppelen er meteen ook enkele andere functies aan. We maken er een hondenspeelboomgaard van want naast een losloopweide wordt het ook een fruitplukweide. Buurtbewoners kunnen er fruit gaan plukken of verkoeling zoeken in de zomer en voor de nabijgelegen school is het dankzij de biodiversiteit ook een goede locatie voor buiteneducatie.”

Niet in achtertuin

De nieuwe boomgaard ligt vlakbij de grote parking van Belevingscentrum De Brug op ruime afstand van de nieuwe woonwijk en zal omzoomd worden met hagen en een groenbuffer. Burgemeester Mark Vos (cd&v):