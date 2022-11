Ex-Miss België Romanie Schotte bevallen van tweeling

Schotte maakte het nieuws zelf bekend via Instagram. Daar deelde ze een eerste foto van haar tweeling. In 2021 werd ze voor het eerst moeder, toen ze beviel van haar zoontje Theo. Schotte vormt al meer dan vijf jaar een koppel met Stefan Talpe, de jongere broer van acteur Louis Talpe. Ze waren dus ook bijeen toen Schotte in 2017 Miss België werd. “Als je zo’n jaar samen doorkomt, dan is het voorbestemd”, liet ze daarover optekenen. In 2019 stapten Schotte en Talpe in het huwelijksbootje.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(dvg)