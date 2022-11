Bestuurder (24) die crashte na achtervolging van Brecht tot Linkeroever verdacht van poging tot doodslag

De 24-jarige Fransman die dinsdag tevergeefs probeerde te vluchten van de politie, is aangehouden door de onderzoeksrechter. De man wordt verdacht van poging tot doodslag en gewapende weerspannigheid.

De federale wegpolitie wilde de bestuurder van een Franse wagen ter hoogte van Brecht controleren, maar de man gaf geen gehoor aan het bevel om te stoppen en ging ervandoor. De politie zette de achtervolging in richting Antwerpen, waarbij de verdachte met hoge snelheden over de pechstrook laveerde om de politie te omzeilen.

Aan de Kennedytunnel beschadigde het vluchtende voertuig twee andere wagens, net voorbij de tunnel knalde de verdachte achteraan in op een wagen van de wegpolitie die opzettelijk het verkeer aan het vertragen was. De verdachte crashte op de linkerrijstrook, maar vluchtte nog te voet weg in de berm richting het Galgenweel. Hij werd na een klopjacht ingerekend.

In de auto van de man, een 24-jarige Fransman, werden gebruikershoeveelheden softdrugs gevonden. De verdachte werd woensdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Antwerpen. “Hij wordt verdacht van poging tot doodslag en van gewapende weerspannigheid (met zijn voertuig als wapen, red.)”, zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts. “De man werd aangehouden door de onderzoeksrechter.”

