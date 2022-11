Personeel Berkenhof verwent bewoners met massages, dessertenbuffet en optredens

Heers

Tijdens de seniorenweek legde het personeel van WZC Berkenhof in Heers de bewoners extra in de watten. “We zijn maandag gestart met een modeshow en kledingverkoop”, vertelt Annelies Verheyen van het animatieteam. “De rest van de week hebben we onze bewoners onder meer verwend met een rug- of handmassage, een voetbad en een dessertenbuffet. Op woensdag swingden ze volop mee tijdens het optreden van de vier dames van De Malivies. Om de week af te sluiten, haalden ze hun beste zangstem boven samen met huisartiesten Charly en Marcel en genoten ze van een hapje en glaasje bubbels.”

Zowel de bewoners van het woonzorgcentrum en het dagcentrum als de bewoners van de assistentiewoningen genoten van het gezellig samenzijn. “Dit geeft ons als personeel extra kracht om volgend jaar nog meer leuke dingen voor de bewoners te organiseren”, klinkt het. “Met de steun van de nieuwe directeur Hilde Liefsoens willen we ons woonzorgcentrum en alles errond weer laten leven.” (frmi)

