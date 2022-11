Winterweekend met kerstmarkt en sintparade

Nu zaterdag en zondag vindt Winterweekend weer plaats op het centrumplein in Heers. — © frmi

Zaterdag 3 en zondag 4 december vindt Winterweekend plaats op het centrumplein in Heers. De Sint zal het evenement zaterdag officieel openen met een show.

Op het centrumplein, aan de kant van de sporthal, zullen 16 standhouders voor een gezellige kerstsfeer zorgen. “De meeste standjes worden bemand door verenigingen en inwoners uit de gemeente”, zegt medeorganisator Ben Vermeulen. “We hebben met het dierenasiel uit Sint-Truiden ook een goed doel. Alles is volledig overdekt, we voorzien een grote boogtent van 25 op 15 meter. Zaterdagnamiddag opent de Sint in hoogsteigen persoon onze wintermarkt.”

Parade

Eerst trekken de Sint en zijn Pieten, voor het derde jaar rij, met een praalwagen door Heers. “Zij vertrekken zaterdag rond 10 uur met de stoomboot aan het gemeentehuis en doen hun ronde door de deelgemeenten”, zegt burgemeester Kristof Pirard (VLDumont). “Door werken geraakt de boot jammer genoeg niet in Vechmaal en Heks. Je kan de route wel raadplegen via bit.ly/sintparade. De Sint en zijn danspieten sluiten deze sfeervolle parade om 16 uur af met een heuse show op het grote podium van de wintermarkt. Voor alle kinderen voorzien we een attentie.” (frmi)