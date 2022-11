Kinderen stemmen biodiversiteit naar de top van het klimaatplan in Alken

Alken

Vanuit het klimaatplan van Alken gingen de ‘grootouders voor het klimaat’ aan de slag met de leerlingen van de Alkense scholen. De kinderen namen deel aan een workshop ‘Leven op aarde redden nu het nog kan’.

Op een voorstelling toonden de kinderen hun werken aan de Alkense schepen van klimaat. Ze vertelden ook wat hen zo bezorgd maakt. Ze overhandigden de schepen ook de resultaten van de stemming die ze gehouden hadden: 237 stemmen gingen naar een vraag voor meer biodiversiteit. “We willen graag meer bossen en bomen en overal meer natuur”, klonk het. De schepen antwoordde zeer enthousiast: “We krijgen hier heel veel goesting van. We zijn de kinderen en de grootouders dankbaar voor hun inzet en hun ideeën.”

Ook Liesbeth Croughs van ‘grootouders voor het klimaat’ was tevreden. “Dit project leeft ook op vele andere Limburgse plaatsen. We zijn de kinderen erg dankbaar voor hun interesse en hun inzet. We hopen dat het huiswerk van deze jonge Alkenaren een inspiratie kan zijn voor verder beleid.” (rudc)