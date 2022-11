De slotspeeldag in groep C heeft erg veel spektakel opgeleverd. Het leek er lange tijd op dat Mexico op basis van het aantal gele kaarten uitgeschakeld zou worden, maar de 1-2 van Al-Dawsari in het slot van de wedstrijd zorgde ervoor dat de hoop van de Mexicanen helemaal de kop werd ingedrukt. Daardoor gaan groepswinnaar Argentinië en Polen door naar de volgende ronde.