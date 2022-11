De slotspeeldag in groep C heeft een razend spannende ontknoping opgeleverd. Argentinië stoot uiteindelijk als groepswinnaar door naar de achtste finales. Messi miste wel een penalty, maar na bezorgden Mac Allister en Alvarez Argentinië toch de zege. Ook de Polen waren aan het feest, zij mogen mee naar de volgende ronde als tweede in de groep.