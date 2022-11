Brandweerman die niet aan het werk is, redt vrouw uit brandend voertuig wanneer hij toevallig voorbij rijdt

De hulpdiensten van de Amerikaanse staat Connecticut kregen zondag een oproep binnen van een zwaar verkeersongeval. Een vrouw was met haar wagen tegen een boom gecrasht waarop het voertuig in brand was gevlogen. Zowel de brandweer als politie haastten zich ter plaatse, maar toen ze aankwamen, zagen ze dat het slachtoffer al uit haar wagen was gered. Nick Perri, een brandweerman die op dat moment niet aan het werk was, reed toevallig voorbij toen het ongeval net was gebeurd. Ondanks het feit dat hij geen beschermende kledij of materiaal bij zich had, twijfelde hij geen seconde om de vrouw te redden.