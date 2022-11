Test Aankoop, Financité en Okra willen bevriezing van vermindering geldautomaten

Het door de vier grootbanken (Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC) opgezette Batopin-project, dat als doel heeft het beheer van de geldautomaten te fuseren, moet zijn huiswerk overdoen, aldus de organisaties. Batopin gaat volgens Financité, een vzw die ijvert voor meer financiële inclusie, consumentenorganisatie Test Aankoop en ouderenorganisatie Okra gepaard met een drastische vermindering van het aantal geldautomaten.

“Het project beweert efficiënt te zijn door de geldautomaten beter over het hele grondgebied te verdelen. Voor Financité, Test Aankoop en Okra is het belangrijkste gevolg vooral dat heel wat burgers geen toegang meer hebben tot een geldautomaat”, klinkt het.

Naast de fysieke toegankelijkheid, zijn de organisaties ook bezorgd over de kosten die banken in rekening kunnen brengen voor geldopnames bij Batopin-automaten. “Vorig jaar hekelden we al dat KBC enerzijds haar eigen geldautomaten afschaft en anderzijds beslist om de geldautomaten van Batopin te beschouwen als extern aan haar netwerk, waardoor geld opnemen aan deze geldautomaten de facto betaalbaar is (0,5 euro) voor een deel van haar klanten”, zegt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop. “Ondertussen heeft CBC dit voorbeeld gevolgd en rekent zij sommige van haar klanten 0,2 euro aan per geldopname aan een Batopin-automaat. Dit is voor ons gewoonweg onaanvaardbaar.”

Vorige week gaf minister van Economie Pierre-Yves Dermagne aan dat er een onderzoek loopt van de Belgische mededingingsautoriteit naar Batopin.