Kant-en-klare Thaise gerechten uit automaat in Pelt

Sinds donderdag 17 november staat er bij slagerij Huysmans in Pelt een automaat waar je onder meer voorbereide Thaise maaltijden kan afhalen. Het is een samenwerking met het restaurant Time for Thai in Lommel.

“Voor de automaat er stond leverde het restaurant al regelmatig maaltijden die we in de zaak gewoon verkochten. Na een goed gesprek over de automaat die al in Lommel bij het restaurant stond, besloten we er ook één te plaatsen bij de slagerij” , zegt beenhouwer Tom Huysmans.“Wij van onze kant proberen meer van onze gerechten te verkopen aan winkels en slagerijen waaronder die van Huysmans", vertelt Peter Vanden Boer van restaurant Time for Thai. "Uit deze samenwerking die uitgroeide tot een vriendschap zijn we op het idee gekomen om ook een automaat in Pelt te plaatsen”De automaat bij de slagerij bevat niet alleen Thaise gerechten, je kan er ook gerechten die door slagerij Huysmans zijn bereid uithalen, waaronder macaroni of balletjes in tomatensaus.