Dit waren de modetrends van 2022, en er zit zelfs een Belgisch kantje aan

Het jaar is nog niet ten einde of de lijstjes vliegen ons om de oren. Terwijl menig muziekliefhebber nog druk bezig is met het delen van z’n Spotify Wrapped-festivalkalender, komt modeplatform Lyst nu met een handige samenvatting van 2022. Welke merken, welke kledingstukken, welke samenwerkingen konden rekenen op het meeste zoekopdrachten? En welke Belg verstopt zich in dat rijtje? Dankzij Lyst Year in Fashion komen we het allemaal te weten.

Fashionliefhebbers kijken jaarlijks uit naar het trendrapport van Lyst en dat is niet zonder reden. In precies 21 slides geeft het een perfect overzicht van wat er op een jaar tijd speelde in modeland. Concreet wordt het lijstje samengesteld op basis van het aantal zoekopdrachten naar merknamen, ontwerpers of kledingstukken. Een vrij wetenschappelijke benadering van een allesbehalve wetenschappelijke branche dus. Voor zij die 21 slides toch net te veel vinden, maakten we een kort en bondig overzicht van wat je zeker moet weten.

De modelaureaten van het jaar

Het merk van het jaar is misschien wel de beroemdste categorie van het lijstje en de titel gaat dit jaar naar Miu Miu. De minirokjes uit hun defilé zijn intussen wereldberoemd, de terugkeer van hun mannencollectie kon op veel bijval rekenen en celebs als Bella Hadid zijn fan.

Het logo van het jaar is dan weer van de hand van een belg. Glenn Martens organiseerde dit jaar de eerst show als Creative Director bij Diesel en dat was een schot in de roos. Met name de 1DR-tas ging vlot over de toonbank.

Year in Fashion mag dan wel volledig in het teken staan van trends, toch is er jaarlijks één overkoepelende trend die het beter doet dan andere. Modeliefhebbers hadden het misschien al zien aankomen, maar dit jaar gaat die eer naar barbiecore. Hoe rozer, hoe beter, hoe faker, hoe populairder.

Ook de collab van het jaar is niet bepaald een verrassing. Toen Jacquemus de handen in elkaar sloeg met Nike, was al duidelijk dat dit weleens dé samenwerking van 2022 zou kunnen worden. En zo geschiedde.

Een laatste opmerkelijke ‘winnaar’ tenslotte is de schoen van het jaar. Ooit werden ze aanschouwd als schoeisel voor oude mensen en voor sommigen zijn ze dat nog steeds, maar de Birkenstock Boston muiltjes vonden hun weg richting de garderobes van de grootste namen uit de modewereld. En met een prijskaartje van 100 à 150 euro is het voor één keertje ook eens een trend die redelijk toegankelijk is.

Wil je graag het hele rapport lezen, dan kan dat hier. Zo werd de ‘weird girl aesthetic’ de TikTok-modetrend bij uitstek, schopte een scène uit The Crown het tot schermmoment van het jaar en is er uiteraard ook een plekje weggelegd voor Bella Hadids spray-onjurk.