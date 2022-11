Medewerker neemt ontslag na “onaanvaardbare opmerkingen” tegenover zwarte gast op receptie koningin

Een medewerkster van Buckingham Palace heeft haar excuses aangeboden en ontslag genomen nadat ze “onaanvaardbare opmerkingen” had gemaakt tegenover een zwarte gast op een receptie van koningin Camilla. Dat schrijft de BBC.

Het was Ngozi Fulani, oprichtster van een organisatie die slachtoffers van huiselijk geweld ondersteund, die tijdens het evenement verschillende ongepaste vragen kreeg van een paleismedewerker. Die medewerkster vroeg haar waar ze vandaan kwam. De vrouw antwoorde dat de organisatie gevestigd is in Hackney. Daarop zei de medewerker: “Nee, uit welk deel van Afrika kom je?”

Fulani reageerde daarop: “Ik weet het niet, ze hebben geen gegevens achtergelaten.” Waarop de paleismedewerker antwoordde: “Je moet weten waar je vandaan komt, ik heb een tijd in Frankrijk doorgebracht. Waar komt u vandaan?” De vrouw reageerde dat Brits is, maar de medewerker bleef de vraag herhalen. “Nee, maar welke nationaliteit heeft u?” Fulani reageerde: “Ik ben hier geboren en ben Brits.” De medewerker nogmaals: “Nee, maar waar komt u echt vandaan, waar komen uw mensen vandaan?”

Ooggetuige Mandu Reid, leider van de Women’s Equality Party, bevestigde het verhaal van Fulani. Volgens haar moet de vrouw excuses krijgen en de medewerker de nodige training.

Buckingham Palace reageerde op het incident: “Wij nemen dit incident uiterst serieus en hebben onmiddellijk een onderzoek ingesteld om alle details vast te stellen. In dit geval zijn er onaanvaardbare en zeer betreurenswaardige opmerkingen gemaakt. We hebben contact opgenomen met Ngozi Fulani over deze zaak en nodigen haar uit om alle elementen van haar ervaring persoonlijk te bespreken als ze dat wenst”, meldt het paleis. “In de tussentijd wil de betrokkene haar oprechte excuses aanbieden voor het leed dat zij heeft veroorzaakt en heeft zij zich met onmiddellijke ingang teruggetrokken uit haar erefunctie. Alle leden van het (koninklijke, red.) huishouden worden herinnerd aan het beleid inzake diversiteit en inclusiviteit dat zij te allen tijde moeten handhaven.”

(sgg)