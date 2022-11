Koor Medua viert Ceciliafeest

"Wat deed het goed om op deze manier weergezellig samen te komen", klinkt het. "De partners van onze koorleden waren deze keer ook van de partij. We hebben genoten van een lekkere barbecue, muziek en vooral van elkaars gezelschap. Want tijdens de repetities hebben we daar geen tijd voor, ons kerstconcert is dit jaar immers al vroeg in aantocht en dat ook nog op twee locaties. Op vrijdag 9 december brengen we ons kerstverhaal doorweven van muziek en zang in de kerk van Grote-Brogel en op 10 december in onze eigen parochiekerk te Meeuwen."Reserveren kan via medua.medua2@gmail.com