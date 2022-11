Popkoor Vocal4’s schenkt gratis tickets aan Wiric

Popkoor Vocal 4’s liet er geen gras over groeien. Na hun succesvolle productie ‘Doodgraag’ in CC De Bogaard en een korte zomerstop vlogen ze er meteen terug in! Op 18 december organiseren ze eindelijk nog eens een kerstconcert. Onder de titel ‘Love shine a Light’ brengen ze een waaier aan nummers die warmte, licht en liefde brengen, begeleid door een orkest. Dit alles in de prachtige Sint-Augustinuskerk in Nieuw Sint-Truiden. Samen met hun dirigent Dirk-Jan Kerris hebben ze nu nog enkele weken de tijd om de puntjes op de i te zetten. Om al helemaal in de kerstsfeer te komen zal er na het concert een afterparty zijn. Gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.En nu komt er dus op zaterdag 17 december om 20u15 een extra voorstelling. “We speelden al enige tijd met het idee om ook de mensen van Wiric eens uit te nodigen op een van onze optredens”, zegt initiatiefneemster en ondervoorzitter Viviane. “Het extra concert geeft ons nu eindelijk de mogelijkheid om dit ook te kunnen realiseren”, sluit voorzitter Jo Poelmans zich daarbij aan. Het bestuur van Popkoor Vocal4’s besliste dan ook om voor dit extra concert een 20-tal tickets te schenken aan Wiric. Tickets voor deze extra voorstelling zijn te verkrijgen bij de leden, op hun website www.popkoorvocal4s.be of aan de kassa.