De Rode Duivels staan donderdag voor de match van de waarheid. Er moet gewonnen worden tegen Kroatië om niet al na de groepsfase uitgeschakeld te zijn op het WK in Qatar. Denk jij dat dat lukt? Welke tactische keuzes zou jij maken? En geloof je nog in bondscoach Roberto Martinez? Laat het ons weten via deze enquête.