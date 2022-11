Originele Batmobile te koop voor 1,5 miljoen euro (en hij rijdt elektrisch)

Het gaat om de zwarte auto waarmee Michael Keaton (71) rondreed in Batman uit 1989 en Batman returns uit 1992. Na de opnames zou de Batmobile naar het pretpark Six Flags in New Jersey verhuizen, maar een autoverzamelaar ging ermee aan de haal. Nu komt de wagen in z’n oorspronkelijke staat op de markt. Mét vlammenwerpers, dus.

Ermee door de straten racen zoals Batman zit er niet in: het voertuig haalt maximum 50 kilometer per uur. Een ideale gezinswagen is het evenmin, want er is maar ruimte voor drie personen. Wel is de Batmobile ecologisch, want de motor is elektrisch. Wie geïnteresseerd is, vindt hier meer info.

© Warner Bros

(dvg)