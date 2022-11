De Klipper wordt nieuw complex met 21 appartementen aan Passentenhaven

Op de hoek van de Brugstraat werden twee eengezinswoningen gesloopt. Die maken plaats voor de ontwikkeling van een nieuw woonproject aan de passantenhaven. De ontwikkeling van dit woongebied gebeurt in fases. “In het masterplan zijn de grote lijnen voor dit gebied vastgelegd. De uitvoering daarvan gebeurt in overleg met de gemeente,” zegt Patrick Cuyvers van bouwpromotor Carissimo.

Het nieuwe passantenplein is aangelegd en in gebruik genomen en ook de oude scheepswerf is volledig gesaneerd. “Vandaag is dit een parkzone met een fiets- en wandelverbinding. De passantenhaven telt een 50-tal ligplaatsen. En er is de ontwikkeling van een zone voor woonboten en een nieuwe mobilhomeparking”, duidt Erik Vangompel.

De 21 nieuwe appartementen worden gebouwd in een autoluw gebied waar woonkwaliteit in een rustige en groene omgeving primeert. Bijzonder is dat de ontwikkelaar uitsluitend werkt met aannemers uit de regio. “Met kwalitatieve materialen en een functioneel ontwerp, realiseren we hier 21 energievriendelijke en sfeervolle appartementen langs de nieuwe ontsluitingsweg ‘Scheepswerf’.” Alle appartementen hebben een hoogwaardig afwerkingsniveau. “De nieuwe bewoners zullen voluit kunnen genieten van het uitzicht op de Bocholtse jachthaven”, besluit Cuyvers. (rdr)