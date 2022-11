SBS Belgium krijgt boete van 20.000 euro voor uitzending van ‘Topmakelaars’

Een still uit een aflevering van ‘Topmakelaars’. — © rr

Topmakelaars is een gesponsord programma met ERA, een samenwerkingsverband van vastgoedmakelaars, als structurele sponsor. Kijkers worden daarop gewezen omdat er op het einde van elke aflevering de visuele vermelding ‘Met dank aan ERA’ verschijnt.

Inhoudelijk is er voor de VRM wel een probleem omdat de tien makelaars die in Topmakelaars worden gevolgd, allemaal uit het ERA-netwerk komen en het programma bijgevolg exclusief in het teken van ERA staat.

Beïnvloed door de sponsor

Omdat de makelaars in de zes afleveringen op een positieve manier aan bod komen, is de redactionele inhoud van het programma op die manier beïnvloed, klinkt het nog. Daarmee zijn de bepalingen van artikel 91,1°, van het Mediadecreet geschonden.

De VRM wijst erop dat een voorwaarde waaraan gesponsorde programma’s moeten voldoen is dat de inhoud nooit mag worden beïnvloed door de sponsor. SBS Belgium zou geen ‘redelijke en objectieve verantwoording’ hebben om voor het programma alleen maar met ERA-makelaars te werken.

De VRM vindt het een ernstige inbreuk omdat het gaat om zes afleveringen, die in prime time werden uitgezonden, waarbij een groot aantal kijkers werd bereikt. Daarnaast houdt de toezichthouder rekening met het feit dat de laatste gelijkaardige inbreuk van SBS Belgium dateert van 2019. Daarom besloot hij om een administratieve geldboete van 20.000 euro op te leggen.