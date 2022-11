Ouders en grootouders lezen voor in De Lettertuin

Ook de oudste leerlingen toonden hun leeskunsten, zij gingen vertellen in het eerste leerjaar, in groepjes van twee of drie. In de Voorleesweek leerden de kinderen ook druktechnieken bij juf Nele, zo konden ze een nieuwe cover voor hun lievelingsboek ontwerpen. "Voorlezen maakt kinderen attent, ze willen meer weten over het boek en gaan spontaan lezen. Daar zijn we alvast in geslaagd", klinkt het.