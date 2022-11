Rode Duivel Timothy Castagne klinkt strijdvaardig voor WK-clash tegen Kroatië: “We zitten niet zo diep als jullie denken”

“Jullie moeten er niet in geloven”, sprak Timothy Castagne tot de pers. De spelers doen dat wel: “Kroatië is een sterke ploeg, maar we hebben hen al geklopt.”

“We hielden deze week geen crisisvergadering, zoals we in de kranten kunnen lezen hebben”, begon Timothy Castagne. “Iedereen kon tijdens dat groepsgesprek zeggen wat hij wilde, zonder verwensingen en zonder zijn stem te verheffen. We zijn nog hechter dan voordien. Op een WK moet je voor mekaar naar de oorlog willen gaan, dat deden we misschien niet genoeg voorheen, nu moeten we onze waarden van voordien terugvinden.”

“We zitten niet zo diep als jullie denken”, vervolgde Castagne. “Het is geen crisis. Ten tijde van de Final Four van de Nations League was het erger. We hebben ook alles in eigen handen, hé. Winst volstaat. En we kunnen Kroatië kloppen, we hebben dat al gedaan. Jullie moeten er niet in geloven, wij doen dat wel. We weten tot wat we in staat zijn.”

© AFP

Voor winst

Er is wel druk, gaf Castagne toe. Zeker omdat het vorige WK zo succesvol was, met een derde plek. “Men verwacht dat we hetzelfde bereiken. We hebben daardoor eerder iets te verliezen dan te winnen. Zo hebben we ook gespeeld, dat was eraan te zien. Nu is onze mindset anders: we gaan uiteraard voor winst.”

Is de ploeg te oud om te schitteren op dit WK, zoals Kevin De Bruyne liet verstaan in de Engelse pers. “Kevin heeft dat niet zo bedoeld”, zei Castagne. “Italië heeft het EK gewonnen met Chiellini en Bonucci. Leeftijd maakt niks uit. Het is ook niet omdat Kevin iets gezegd heeft dat we slecht spelen.”