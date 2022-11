Nick van ‘Blind getrouwd’ in ziekenhuis met malaria: “Door het oog van de naald”

Laenen wordt behandeld in het universitair ziekenhuis van Antwerpen. Hoe erg hij eraan toe is, is niet duidelijk, al bracht hij zelf zijn volgers op de hoogte via sociale media. Mogelijk liep Laenen de ziekte op tijdens een trip naar Burkina Faso. Daar verbleef hij begin deze maand in de hoofdstad Ouagadougou. Malaria, dat wordt doorgegeven via muggenbeten en zware griepsymptomen kan veroorzaken, is nog steeds een groot gezondheidsprobleem in het land. Laenen is een fervente reiziger en werkte lange tijd als steward voor Brussels Airlines.

(lees verder onder de foto)

© Instagram

Laenen nam in 2020 deel aan het vijfde seizoen van Blind getrouwd. Samen met Christophe Lamont vormde hij het eerste holebikoppel in het programma. Het huwelijk hield geen stand, maar de twee blijven goed bevriend. Vorig jaar begon Laenen een nieuwe relatie. Met zijn huidige vriend kocht hij onlangs een huis.

(dvg)