Hoofdrolspeler van 'Rebel' op Campus X plus

Het thema verdraagzaamheid werd in de secundaire school Xplus in Lommel met een spectaculaire projectdag in de kijker gezet. Niemand minder dan Aboubakr Bensaihi, hoofdrolspeler in de film Rebel, was er de hele dag te gast.

De nieuwe film van Adil El Arbi en Bilall Fallah is geen hollywoodblockbuster zoals hun vorige film 'Bad Boys for Live' er één was. Het gevierde Marokkaans/Belgisch regisseursduo besliste om een film te wijden aan de Syriëstrijders waar we in België vooral tussen 2013 en 2019 mee te maken kregen. De leerkrachten levensbeschouwelijke vakken vonden de film het perfecte uitgangspunt om het thema verdraagzaamheid en extremisme aan bod te laten komen. Al snel bleek dat de hoofdrolspeler Aboubakr Bensaihi (Kamal Kawasaki in de film) bereid was om op de campus workshops mee te begeleiden. Na de vertoning van de film werden tijdens de workshop 'Interview met Aboubakr' de meest kritische vragen gesteld en beantwoord. Maar evenzeer speelde de acteur met de leerlingen scenes uit de film na. Zo leerden de leerlingen hoe je iemand neerslaat in een film zonder de acteur aan te raken en werd een deel van een danscène van choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui nagedaan, waarbij de acteur letterlijk door heel de leerlingengroep op handen werd gedragen. 'Ontwerp een poster' was de titel van de tweede workshop waarbij leerlingen creatief omgingen met de emoties die de film bij hen hadden losgemaakt. Deze workshop leverde een heleboel pareltjes van posters op. De derde workshop 'achter de schermen' werd zelfs uitgesteld tot de volgende les door de enorme betrokkenheid van de leerlingen. Met de woorden “Bedankt en stuur mij aub alle vragen door die de leerlingen nog hebben”, nam X Plus in Lommel afscheid van acteur Aboubakr Bensaihi. Een projectdag waar de jongeren van 16 tot 18 jaar zich openstelden voor andermans mening en andere culturen.