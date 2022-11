De kogel is door de kerk: Remco Evenepoel rijdt in 2023 de Giro, niet de Tour

Wat al langer in de lucht hing, is nu officieel: Remco Evenepoel zal in 2023 de Giro rijden en niet de Tour. De wereldkampioen maakte het nieuws bekend vanuit Italië, waar hij het Giro-parcours al aan het verkennen is. De Ronde van Italië start op 6 mei in Fossacesia en telt ruim zeventig tijdritkilometers, spek naar de bek dus voor de tijdritspecialist. Evenepoel startte in 2021 al eens in de Giro, maar was toen nog niet op topniveau na zijn zware val in de Ronde van Lombardije en moest opgeven. Nu kan hij revanche nemen.

Evenepoel maakte het nieuws bekend met een filmpje vanuit Italië: "Ciao tutti. Ik ben hier in Italië om een speciale mededeling te doen. Ik zal in 2023 de Giro rijden. Ik kijk ernaar uit en hoop dat het een speciale editie wordt die ik in de regenboogtrui zal rijden. Ik ben momenteel in Amalfi, achter mij zien jullie de beroemde kerk. Samen met Davide Bramati ben ik hier op verkenning. Ik hoop jullie in Italië te zien tijdens de Giro om mij en de hele ploeg aan te moedigen. We hopen het goed te doen."

Het plan van Quick Step-Alpha Vinyl-baas Patrick Lefevere was altijd om Evenepoel na zijn Vuelta-triomf dit jaar, eerst de Giro te laten rijden en dan pas de Tour. Na de bekendmaking van de parcoursen van die twee grote rondes helde de balans nog meer naar de Giro. In Italië staan er meer dan 70 tijdritkilometers op het programma, in de Tour slechts 22 op een klimparcours.

Door de Ronde van Frankrijk te laten schieten kan wereldkampioen Evenepoel zich ook optimaal voorbereiden op het WK in Glasgow, dat twee weken na de Tour plaatsvindt. Nog een week later wordt het WK tijdrijden gereden, iets waar Evenepoel zijn zinnen op heeft gezet.