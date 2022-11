Hasseltse vindt snurkende stalker naakt in haar bed: man riskeert 18 maanden cel

Een 49-jarige man uit Borgloon hangt 18 maanden cel boven zijn hoofd voor het belagen van zijn ex-vriendin. De jaloerse verdachte plaatste een cameraatje in haar woning, bleef haar achtervolgen en drong haar huis binnen. De vrouw moest er zelfs de politie bijhalen toen ze de dronken betichte naakt snurkend in haar bed aantrof.

Het koppel was een jaar samen, maar na een half jaar kwam de klad in de relatie. De vrouw ging vaker bij haar thuis slapen dan de man lief was. In mei dit jaar zette zij een punt achter de relatie. Enige rust gunde de betichte zijn ex niet. Hij vernielde haar kledij, belde haar onophoudelijk en ook haar juwelen moesten eraan geloven. In juli dook hij onverwacht in haar tuin op. Hij wou seks met haar, maar zover kwam het niet.

Een dag later zag de veertiger hoe de Hasseltse vrouw met een vriendin op stap was. Daarop drong hij in dronken toestand haar huis binnen. Toen het slachtoffer thuis kwam, hoorde ze iemand snurken in haar bed. Ze haalde de politie erbij die de man naakt aantrof in het bed. Hij kreeg voorwaarden onder de vorm van een contactverbod opgelegd, maar veegde er zijn voeten aan.

Geen proefstuk

Eind juli drong hij weer haar woning binnen om er een camera te plaatsen. Sindsdien verblijft de verdachte achter de tralies. Het is niet de eerste keer dat hij een vrouw belaagt. Dat deed de man zelfs tijdens de relatie met de Hasseltse bij een andere vrouw. Ze kreeg een karrenvracht aan berichten toegestuurd. Eerder liep hij voor gelijkaardige feiten al een veroordeling op. Onder meer rekeninghoudend met dat de man al sinds juli in de cel zit, vroeg de procureur om 18 maanden cel met uitstel gekoppeld aan voorwaarden op te leggen. “Ik heb een grote fout gemaakt”, bekende de verdachte. “Het spijt me. Nooit zal het nog gebeuren. Ik wil graag de draad weer oppakken en opnieuw aan de slag gaan.”

Advocate Louisa Van Looy opperde namens het slachtoffer om de betichte een contact- en straatverbod op te leggen. Ze vroeg een schadevergoeding van ruim 9.000 euro voor de vernielde kledij en juwelen. Christoph Bielen, raadsman van de veertiger, stelde om een begeleiding op te leggen en zei akkoord te gaan met een contactverbod. Hij wees erop dat zijn cliënt al geruime tijd in de gevangenis zit. Vonnis op 21 december.