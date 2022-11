Rechtbank erkent racistische uitspraken tegen Pierre Kompany: “Overwinning in strijd die ik al jaren voer”

De burgerlijke rechtbank van Brussel heeft dinsdag een uitspraak gedaan in de zaak van racisme tegen Pierre Kompany. Dat meldt zijn partij, Les Engagés, woensdag. Volgens het gerecht was er wel degelijk sprake van racistische opmerkingen tegen het Brussels parlementslid en de gewezen burgemeester van Ganshoren.

Pierre Kompany was in juni 2020 het doelwit van een golf van racistische opmerkingen op sociale netwerken, na het verspreiden van een filmpje van de voltallige Brusselse cdH-fractie over een resolutie over het koloniaal verleden. De cdH-fractie in het Brussels Parlement (nu Les Engagés) diende daarop een klacht in wegens aanzetten tot haat, racistische beledigingen en belaging tegenover hun partijgenoot, de vader van oud-Rode Duivel Vincent Kompany.

Volgens de partij heeft de rechtbank nu de aard van de racistische opmerkingen tegen Kompany en het daaruit voortvloeiende morele vooroordeel erkend. De eerste verdachte werd echter vrijgesproken omdat onvoldoende werd aangetoond dat die heeft aangezet tot haat. De tweede beklaagde werd wel veroordeeld voor het verspreiden van uitlatingen gebaseerd op raciale superioriteit of haat, en kreeg een probatiestraf van een jaar.

“Overwinning”

Voor Pierre Kompany is de uitspraak “een erkenning van de ernst van de ontvangen beledigingen en bedreigingen, maar vooral een overwinning in de strijd die ik al vele jaren voer tegen racisme”. “Ik ben ervan overtuigd dat dit besluit een mijlpaal zal zijn en de aanzet zal geven tot meer bezorgdheid over racisme”, aldus nog het Brussels parlementslid.

Fractieleidster van Les Engagés in het Brussels Parlement, Olivia Venet, noemt de uitspraak “een zeer belangrijke erkenning van het feit dat het in onze samenleving ontoelaatbaar is om uitspraken te doen uit raciale superioriteit of haat, vooral op het internet”. “Het is essentieel om vandaag de boodschap over te brengen dat dergelijk gedrag niet ongestraft kan blijven.”