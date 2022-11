Vergeet het voetbal: Qatar organiseert ‘WK voor de mooiste kameel’

Langbenige schoonheden pronken met hun mooiste facetten om de meest aantrekkelijke te worden genoemd. En ja, dan hebben we het over kamelen. Qatar organiseert immers niet alleen het WK voetbal, ook de meerdaagse Camel Beauty World Cup, een schoonheidswedstrijd voor de mooiste kameel te bekronen. In Qatar kan het allemaal.

Het evenement vindt plaats in de Qatar Camel Mzayen-club en er zijn veel kandidaten. Kamelen-eigenaars van over de hele wereld daagden op en dat heeft zo zijn reden. De eigenaar van de winnende kameel van gisteren in de Maghater-groep, een kamelensoort, streek liefst 52.000 euro op. “Ik kan mijn gevoelens niet beschrijven, want deze kameel heeft evenveel fans als het WK voetbal. En nu vieren ze allemaal feest!”, kon eigenaar Mohanna Ibrahim al-Anazi zijn geluk niet op.

De kamelen pronken met de vlaggen van de WK-landen. — © REUTERS

Voordat de kamelen mochten deelnemen aan het prestigieuze evenement, werden ze onderzocht door een medische commissie die röntgenfoto’s gebruikt om te controleren of de dieren geen chirurgische verbeteringen hebben ondergaan. Want sommige eigenaren lieten hun beesten behandelen met botox of gaven ze een facelift om hun winkansen te vergroten. Hierdoor werden al 43 kamelen gediskwalificeerd in een eerder evenement.

Ook qua publieke belangstelling is het event een succes met enkele duizenden toeschouwers die ook genieten van heel wat nevenactiviteiten. Zo worden iedere dag vrouwelijke kamelen gemolken en de eigenaar van de kameel die het meest melk produceerde, wordt beloond met 20.000 Qatarese riyals, wat meer dan 5.000 euro is. Een fraaie prijs voor een al even bijzonder dier.

Kamelen van eigenaars over de hele wereld doen mee. Ze worden onder andere beoordeeld volgens de grootte van hun lichaam, hun kleur en de locatie van hun oren. — © REUTERS