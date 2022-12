Genkse is een ster in Nederland én acteert in succesverhaal: “Al kunnen prijzen je ook onzeker maken”

De Genkse Naomi Velissariou komt eindelijk nog eens naar ‘huis’, want in C-mine speelt ze binnenkort ‘Atropa’. — © Luc Daelemans

Ze kreeg in Nederland de belangrijkste theaterprijs, stond er op de festivalaffiche van Lowlands, acteerde in de bejubelde televisiereeks ‘Chaussée d’Amour’ en is binnenkort te zien in de boekverfilming van ‘Het smelt’. Nu komt de Genkse Naomi Velissariou eindelijk nog eens naar ‘huis’, want in C-mine speelt ze binnenkort ‘Atropa’. “Ik wilde vroeger secretaris-generaal van de NAVO worden.”