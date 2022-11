Tiger Woods richt zich in 2023 enkel op majors: “Met mijn linkerbeen kan ik verder niet veel meer”

Tiger Woods wil volgend jaar de vier majortoernooien spelen, maar veel meer competitie zit er volgens hem niet in. De Amerikaanse golflegende sukkelt nog steeds met de gevolgen van het zware auto-ongeval dat hij in februari 2021 had. Hij raakte toen ernstig gewond aan het linkerbeen.

“Mijn doel is deel te nemen aan de majors en een of twee andere toernooien. Fysiek is dat alles waartoe ik in staat ben. Met mijn linkerbeen kan ik verder niet veel meer”, vertelde Woods in de marge van het Hero World Challenge, een PGA-toernooi in de Bahama’s dat donderdag begint en door hem wordt georganiseerd. Hij zal er overigens niet deelnemen wegens een pijnlijke rechtervoet.

“Ik hou van spelen, ik hou van competitie. Ik kan alle slagen slaan die ik wil maar ik heb nog altijd veel last als ik wandel”, legde de 46-jarige Woods uit. “Het idee is dus om mij voor te bereiden op de belangrijkste afspraken en hopen dat alles goed draait zodat ik een kans op winst heb.”

Met vijftien majors en 82 PGA-titels heeft Tiger Woods een palmares om u tegen te zeggen. De voormalige nummer 1 speelde dit jaar slechts drie toernooien, drie majors: de Masters (47e), het PGA Championship (opgave) en de British Open (cut).

