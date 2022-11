H&M schrapt 1.500 banen

Modeketen Hennes & Mauritz (H&M) wil wereldwijd 1.500 banen schrappen. Het is een van de maatregelen van een besparingsplan waarvoor het bedrijf meer dan 800 miljoen Zweedse kronen (omgerekend 73 miljoen euro) opzijzet in het vierde kwartaal. Het geld dienst om de herstructurering te betalen.

In september had de Zweedse kledingreus reeds aangekondigd dat het zal besparen. De modeketen kondigde toen een kosten- en efficiëntieprogramma aan om de activiteiten te stroomlijnen. Dat moet jaarlijks 2 miljard kronen (182 miljoen euro) besparingen opleveren.

Die besparing moet in de tweede helft van 2023 zichtbaar worden, klinkt het woensdag. Met het besparingsprogramma kijkt H&M ook naar de eigen organisatie, zegt CEO Helena Helmersson in een persbericht. H&M is er zich zeer van bewust dat daarbij collega’s getroffen zullen worden.

H&M telt wereldwijd zowat 155.000 medewerkers.

In België zijn er 61 winkels van de keten H&M. Bovendien zijn er ruim 15 winkels van andere ketens van H&M zoals Weekday, COS, Monki en Arket, zo blijkt op de websites van de winkels.