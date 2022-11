Relaxen met comfortfood? Studie toont aan dat het je net extra stress bezorgt, en dat ligt aan één ingrediënt

Nu de dagen almaar kouder en korter worden, grijpen velen onder ons terug naar comfortfood. Niets zo leuk als thuiskomen na een lange dag en je te goed doen aan een warme ovenschotel boordevol room en kaas. Dat je dat beter niet elke dag doet, wisten we al langer. Dat zo’n dieet ongezond is, ook. Maar wist je dat je er ook extra stress door kan krijgen?

Het zijn wetenschappers van de University of Edinburgh die tot die verrassende conclusie zijn gekomen. Eerder deze maand deelden ze hun resultaten in het vakblad Cardiovascular Research. Concreet stelt de studie dat zout – in grote mate aanwezig in veel (kant-en-klare) comfortfoodgerechten – een grote impact heeft op onze stresslevels.

Namaak-stress

“Je bent wat je eet en begrijpen hoe zoutrijke voeding onze mentale gezondheid beïnvloedt, is een belangrijke stap om ons welzijn te verbeteren. We wisten al dat te veel zout eten ons hart, onze bloedvaten en onze nieren schaadt. Maar deze studie toont nu aan dat een te hoog zoutgehalte ook een invloed heeft op hoe onze hersenen stress verwerken”, aldus hoofdauteur Matthew Bailey in een interview met Medical News Today.

Een hoog zoutgehalte zorgt volgens de onderzoekers met name voor een toename van het aantal glucocorticoïden in ons lichaam. Die hormonen reguleren normaliter onze stressrespons, maar worden ook geactiveerd onder invloed van zout. Door te zoutrijk te eten zou je lichaam dus regelmatig onnodig in stressmodus komen, wat op lange termijn voor angststoornissen zou kunnen leiden.

Omdat de studie voorlopig enkel werd uitgevoerd op muizen, is verder onderzoek wel noodzakelijk volgens de wetenschappers om tot definitieve conclusies te kunnen komen.