Aan deze indrukwekkende speech zal het niet gelegen hebben, Welshe acteur motiveerde spelers voor clash tegen Engeland

Wales wist in de eerste helft nog stand te houden, maar ging na rust kansloos onderuit tegen Engeland (0-3) en is uitgeschakeld op het WK. In het Britse tv-programma A League of Their Own gaf de Welshe acteur Michael Sheen nochtans een indrukwekkende speech om de spelers te motiveren voor de clash tegen Engeland. Hij deed dat in september al. Het filmpje ging viraal, waarop de Welshe spelers Sheen uitnodigden tijdens de WK-voorbereiding: “Wat willen jullie op de lege pagina in het geschiedenisboek schrijven, jongens? Durven jullie daar je naam te schrijven? We hebben geen 64 jaar gewacht een de halve wereld rondgereisd om in de problemen worden gebracht door een buur van ons thuis. Als de Engelsen op onze deur komen kloppen, laten we hen dan een kus geven, een Welshe kus. Ze hebben altijd gezegd dat we te klein zijn, te traag, te zwak, te angstig. Maar we zijn er nog en ze zullen vallen rondom ons!”