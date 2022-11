Voormalige Chinese leider Jiang Zemin (96) overleden

Jiang Zemin, de Chinese oud-president en vroegere leider van de Chinese communistische partij, is op 96-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het staatsnieuwsagentschap Xinhua. Hij is overleden aan leukemie en orgaanfalen.

Tussen 1993 en 2003 was hij president van China. In de nasleep van de onderdrukking van de manifestaties op het Tiananmenplein in Peking kwam hij aan de macht. Hij begeleidde de transformatie van China in een wereldmacht.

