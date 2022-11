WZC De Motten viert 10de verjaardag met feestelijk ontbijt

Tien jaar geleden was het woonzorgcentrum in volle voorbereiding voor de verhuis van de laatste afdelingen ‘De Bleek’ en ‘De Zeedijk’ naar het vernieuwde gedeelte van het woonzorgcentrum. De afdeling ‘Bos’ werd voor het eerst in gebruik genomen, evenals de burelen en de tweede fase van de afdelingen ‘Veld’ en ‘Bloementuin’. In het gedeelte van het woonzorgcentrum dat in 2012 vernieuwd werd, waren 73 nieuwe kamers voorzien. In 2014 ging de laatste fase in van de vernieuwing. Toen verhuisden ook de bewoners van de appartementen mee en werden de cafetaria en het dienstencentrum De Piepel aangepakt. 65 bewoners verhuisden 10 jaar geleden naar de nieuwe afdelingen in het woonzorgcentrum. Dat bracht toen heel wat voorbereiding en uitdagingen met zich mee. Terwijl met man en macht gewerkt werd om alles vlot te laten verlopen, genoten de bewoners van optredens en animatie.