Man vraagt vriendin om zware balk vast te houden, maar dat loopt mis wanneer haar gsm rinkelt

De man in bovenstaande video zal wellicht twee keer nadenken voor hij zijn vriendin vraagt om hem te helpen bij een klusje. Druk bezig op haar gsm, stemt ze toe om een zware balk even vast te houden terwijl hij een andere plank verzaagt. Haar smartphone gaat terug in haar in jaszak, maar zodra het ding rinkelt, is ze afgeleid en loopt ze weg. Met als resultaat een knallende hoofdpijn voor haar vriendje. De beelden gaan nu de wereld rond en werden al talloze keren bekeken.