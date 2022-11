Op zijn 37ste best betaalde speler ter wereld? “Cristiano Ronaldo gaat voor 200 miljoen euro per jaar (!) in Saudi-Arabië voetballen”

Volgens de Spaanse sportkrant Marca staat Cristiano Ronaldo dicht bij een overeenkomst van 2,5 jaar bij Al-Nassr in Saudi-Arabië. De Portugees verbrak in onderling overleg zijn contract bij Manchester United en kan dus vrij onderhandelen met clubs. Die positie zou hij nu financieel kunnen verzilveren, want volgens Marca zou hij liefst 200 miljoen euro per jaar opstrijken. Daarmee zou hij op zijn 37ste Mbappé van de troon stoten en de best betaalde voetballer ter wereld worden.

Cristiano Ronaldo is met Portugal actief op het WK, maar intussen is hij ook met zijn sportieve toekomst bezig. De Portugees blies voor de afreis naar Qatar zijn bruggen op in Manchester met een explosief interview en even later werd zijn contract in onderling overleg ontbonden.

Vraag is wie de eergierige Ronaldo, die vindt dat hij op zijn 37ste nog altijd alles moet spelen, binnen zou halen. Volgens Marca zou hij zijn sportieve ambities opzijzetten na meer dan twintig jaar bij Europese topclubs te hebben gespeeld. Marca meldt dat Ronaldo dicht bij een akkoord staat bij Al-Nassr, de club met wie hij al enkele dagen onderhandelt.

Sportief is Al-Nasr een stap terug, maar financieel zou Ronaldo een gigantische slag slaan met zijn transfer naar Saudi-Arabië. Met 200 miljoen euro inkomsten per jaar (salaris en publiciteitsinkomsten samen) zou hij op zijn 37ste de best betaalde speler ter wereld worden. Momenteel is dat Mbappé, die volgens Forbes bij PSG 124 miljoen euro per jaar verdient. Het voetbal in Saudi-Arabië zit in de lift. Op het WK in Qatar klopte de nationale ploeg Argentinië en tonen de Saudi’s zich bijzonder fanatieke voetbalfans.

Volgens Marca zal Ronaldo binnenkort dit gele shirt aantrekken. — © AFP

Al-Nasr telt 18 landstitels, waarvan het de laatste won in 2019. Met Rudi Garcia heeft de club een Franse coach en er zijn ook meerdere (oudere) buitenlandse spelers in de kern, onder wie doelman David Ospina (127 caps bij Colombia), Alvaro Gonzalez (overgekomen van Marseille), Luis Gustavo (40 caps met Brazilië) en Vincent Aboubakar (94 caps voor Kameroen).