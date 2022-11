Acht Limburgse crèches gaan dicht: geen opvang meer voor 200 kinderen

Het Agentschap Opgroeien schorst de acht Limburgse crèches die vallen onder de vzw’s Rheia en Hera. Dat betekent dat er voor 200 kinderen vanaf morgen geen opvang meer is. “Er is nog heel veel onduidelijkheid over hoe deze kinderen nu opgevangen zullen moeten worden”, klinkt het bij de lokale besturen.

Het Agentschap Opgroeien heeft gisteravond laat tijdens een digitaal overleg met de betrokken gemeentebesturen laten weten dat de acht crèches van vzw Rheia en Hera geschorst zullen worden. Dat betekent dat er voor 200 kinderen van vier crèches in Lommel, één in Pelt, één in Hechtel-Eksel, één in Hasselt en één in Lanaken vanaf donderdag geen opvang meer is.

Ook de ouders van de kinderen die in één van de acht betrokken crèches verblijven, werden vannacht per mail van het slechte nieuws op de hoogte gebracht. “Wij dienen u helaas te melden dat wij, door het uitblijven van zekerheid aangaande financiële middelen, helaas genoodzaakt zijn om onze activiteiten stop te zetten vanaf 1 december 2022”, staat er te lezen in de mail aan de ouders.

“De economische noodzakelijkheid dwingt ons hiertoe. Wij willen benadrukken dat wij, ondanks onze vele en herhaaldelijke verzoeken hiertoe, tot op dit ogenblik nog niets vernomen hebben van het Agentschap Opgroeien wat betreft een mogelijke schorsing.” Heel wat ouders zitten met hun handen in het haar nu de crèches dicht gaan. “Ik heb geen idee waar mijn zoontje morgen naartoe moet”, zucht een moeder deze ochtend.

Harde woorden

Tijdens het digitaal overleg met de lokale besturen liet het Agentschap Opgroeien gisteravond wel al weten dat de crèches geschorst worden. Dat betekent dus dat de lokale besturen subsidies krijgen om alternatieve opvang te organiseren voor de kinderen die nu geen crèche meer hebben. “Maar over de organisatie van die crisisopvang bestaat nog heel veel onduidelijkheid”, zegt bevoegd schepen in Hasselt Habib El Ouakili (RoodGroen+).

Die onduidelijkheid leidde gisteravond tijdens het digitaal overleg ook tot harde woorden tussen de betrokken burgemeesters en het Agentschap Opgroeien. “We krijgen inderdaad voorlopige subsidies voor drie maanden, maar daar zijn wel heel wat aantal voorwaarden aan verbonden”, zegt Habib El Ouakili. “Zo moeten de ouders die crisisopvang willen een voorafgaande schriftelijke overeenkomst hebben met Rheia voor alternatieve opvang. Maar bij het Agentschap Opgroeien kan niemand ons zeggen voor hoeveel kinderen er zo’n overeenkomst is. Er zijn dus geen lijsten van kinderen voor wie er opvang gezocht moet worden, terwijl die kinderen morgen al zonder crèche vallen. Ik vind het niet kunnen dat het Agentschap Opgroeien zich maar blijft verschuilen achter allerlei regeltjes terwijl we hier wel in een gigantische opvangcrisis zitten in Limburg. Je vangt niet zomaar van de ene dag op de andere 200 kinderen op.”

Infomoment

Vanavond om 19 uur is er in de Soeverein in Lommel een infomoment voor de ouders van de 200 betrokken kinderen. “Er zal een algemeen gedeelte zijn waarbij we info geven aan alle ouders van alle vestigingen over de situatie. Hier zal ook de ruimte zijn om vragen te stellen”, staat te lezen in de brief aan de ouders. “Na dit gezamenlijk moment zullen ouders verdeeld worden in verschillende groepen per stad of gemeente waarbij de stad of gemeente info kan geven over de specifieke situatie mbt de opvang. Lommel, Pelt en Hechtel zullen aanwezig zijn. De gemeenten Hasselt en Lanaken (Rekem) zullen niet aanwezig zijn. Ouders van de vestigingen in Hasselt en Lanaken (Rekem) zijn uiteraard ook welkom voor het algemene gedeelte maar zullen geen specifieke info ontvangen over de initiatieven in hun stad of gemeente. De ouders van Hasselt en Lanaken kunnen zich rechtstreeks wenden tot het lokaal loket voor kinderopvang.”