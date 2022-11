Het Kroningssecretariaat aan Julianus Shopping werd feestelijk in gebruik genomen. — © Dirk Roefflaer

Tongeren

Dinsdagavond is in de Tongerse Julianus Shopping het kroningssecretariaat officieel ingehuldigd. Hiermee werd het startschot gegeven voor de 19de editie van de zevenjaarlijkse kroningsfeesten die plaatsvinden in de week van 2 t.e.m. 9 juli. De organisatoren rekenen weer op 300.000 bezoekers.