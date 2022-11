NBA: Onstopbare Luka Doncic leidt Dallas met triple-double voorbij kampioen Golden State

De 23-jarige Doncic was in het American Airlines Center, de thuishaven van de Mavericks, goed voor 41 punten, 12 rebounds en 12 assists. Voor de topschutter in de NBA was het zijn vijfde triple-double van het seizoen, de 51e uit zijn carrière. Stephen Curry, de sterspeler van Golden State, eindigde met 32 punten.

Dallas maakte tegen de titelverdediger een einde aan een reeks van vier nederlagen. Beide ploegen staan met een winstpercentage van 50 procent in de middenmoot van de Western Conference.

De New York Knicks kenden een rustige avond in Detroit. Onder aanvoering van Julius Randle (36 punten) wonnen ze met 110-140 van de Pistons. De Knicks zijn de nummer 10 in de Eastern Conference, waarin Detroit als vijftiende helemaal onderin bengelt.

In de derde wedstrijd van de avond haalden de Los Angeles Clippers het met 112-118 van de Portland Trail Blazers. Norman Powell scoorde 22 van zijn 32 punten in het vierde kwart en had zo een ruim aandeel in de zege van de bezoekers, die vijfde staan in de Western Conference, twee plaatsen boven Portland.

(belga)