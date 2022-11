Brandverzekering wordt bijna 11 procent duurder in 2023

De premie voor de brandverzekering zal in 2023 10,8 procent duurder worden. De stijging is het gevolg van de hogere prijzen van bouwmaterialen de voorbije maanden. Dat schrijft zakenkrant L’Echo woensdag.

De premie van een brandverzekering volgt de zogenaamde Abex-index. Die wordt twee keer per jaar becijferd, in mei en november, in functie van de prijzen van bouwmaterialen. De graadmeter van Abex, de Associatie van Belgische Experten, kwam eind november uit op 1.004 punten, tegenover 906 eind 2021. Dat geeft een stijging met 10,8 procent op een jaar tijd, tegenover een stijging van 5,6 procent het jaar voordien.

“Het is een van de grootste stijgingen van de index die we ooit waargenomen hebben”, zegt Abex-voorzitter Alain Coppe. Volgens hem leiden vooral de prijzen van ijzer, hout en isolatiemateriaal tot de toename.

Bouwprijs

“Verzekeraars moeten het bedrag van de schadevergoeding via de brandverzekering aanpassen aan de bouwprijs op het moment van het schadegeval. Maar het staat hen vrij de toename van de schadevergoeding al dan niet door te rekenen in de premie en er een of ander economisch element aan toe te voegen”, dixit Coppe.

Volgens de Abex-voorzitter volgt 98 procent van de verzekeraars de bewuste index om het premiebedrag aan te passen.