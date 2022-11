Lahbib ontmoet Amerikaanse buitenlandminister Blinken in Boekarest

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) heeft woensdag een ontmoeting met haar Amerikaanse ambtgenoot Antony Blinken in Boekarest, in de marge van de NAVO-vergadering daar. Dat blijkt uit een aankondiging van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie merkt in die aankondiging ook op dat de agenda van Blinken kan wijzigen.