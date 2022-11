Parket opent onderzoek naar seksueel overschrijdend gedrag in Lierse school: “Recent ook een nieuwe klacht ingediend”

Lier

Naar aanleiding van eerdere berichtgeving rond mogelijk seksueel overschrijdend gedrag van een leerkracht in het Lierse Sint-Aloysiusinstituut (SAL) opent het Antwerpse parket nu een onderzoek. Daarmee wil het nagaan of er strafbare feiten zijn gepleegd. De man zou enkele (meerderjarige) leerlingen examenvragen hebben bezorgd in ruil voor naaktfoto’s en seksuele diensten. Het schoolbestuur stond op het punt naar de politie te stappen op het moment dat Gazet van Antwerpen de zaak aan het licht bracht.