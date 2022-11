Man leent Porsche van vriend, maar dat draait uit in fiasco: bestuurder moet naar gevangenis, vriend is auto kwijt

Een Deense man is veroordeeld tot een gevangenisstraf omdat hij overdreven snel heeft gereden met de Porsche die hij even leende van een vriend. Hij reed liefst 100 kilometer per uur sneller dan toegelaten. De vriend deelt in de brokken: zijn wagen werd in beslag genomen.

Wie al eens een verkeersboete opgelopen heeft in landen als Noorwegen, Zweden, Italië en Zwitserland, weet dat het je daar een pak meer kan kosten dan bij ons. Hoe hoog de boete is, wordt in die landen bepaald aan de hand van het inkomen van de overtreder. Het zijn dan ook vooral rijke mensen die soms wel tienduizenden euro’s betalen na te snel gereden te hebben.

Denemarken voegde zich vorig jaar bij dat rijtje. Hoe streng ze daar geworden zijn, blijkt nu uit het voorbeeld van een 42-jarige man die net veroordeeld is door de rechtbank in de stad Lyngby. Hij had de Porsche van een vriend geleend en was daarmee over de snelweg gaan scheuren. De snelheidsregels moesten eraan geloven: de man reed sneller dan 210 kilometer per uur op een plaats waar slechts 110 mag. Hij werd daarvoor veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 dagen en is zijn rijbewijs 3 jaar kwijt.

Ook de vriend van wie hij de wagen leende wordt gestraft. Zijn Porsche 993 wordt in beslag genomen en verkocht, de opbrengst gaat naar de staatskas. Met dank aan de nieuwe verkeerswet.