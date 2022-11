James Cooke over gewonnen gouden roos voor ‘James de musical’: “Moest bedankingsfilmpje op voorhand al opnemen”

Het Play4-programma James de musical heeft maandagavond op de Rose d’Or Awards in Londen een Gouden Roos gewonnen. In De tafel van vier komt James Cooke zelf vertellen hoe dat allemaal in zijn werk ging. “Ze hadden mij weken op voorhand al gevraagd om een bedankingsfilmpje op te nemen”, verklapt hij. “Maar toen ik het opnam, had ik nooit gedacht dat wij het effectief gingen winnen.”